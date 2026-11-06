AMBRA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AMBRA hat sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,31 Prozent auf 186,4 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 194,8 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at