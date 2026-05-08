AMBRA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AMBRA hat am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AMBRA 157,5 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 150,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at