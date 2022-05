Ambu A-S Bearer and-or registered B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ambu A-S Bearer and-or registered B hat am 06.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,170 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ambu A-S Bearer and-or registered B 0,380 DKK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,16 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 1,00 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,387 DKK prognostiziert, während der Umsatz bei 1,15 Milliarden DKK erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at