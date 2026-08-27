Ambu A-S Bearer and-or registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ambu A-S Bearer and-or registered B äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,59 DKK gegenüber 0,460 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Ambu A-S Bearer and-or registered B im vergangenen Quartal 1,64 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ambu A-S Bearer and-or registered B 1,51 Milliarden DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at