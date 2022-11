Ambu A-S Bearer and-or registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ambu A-S Bearer and-or registered B stellte am 15.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,16 Milliarden DKK – ein Plus von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ambu A-S Bearer and-or registered B 1,03 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,375 DKK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,17 Milliarden DKK geschätzt.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ambu A-S Bearer and-or registered B im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,44 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 4,01 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,752 DKK und einen Umsatz von 4,44 Milliarden DKK beziffert.

Redaktion finanzen.at