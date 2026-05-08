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08.05.2026 06:31:29
Ambu A-S Bearer and-or registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ambu A-S Bearer and-or registered B präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,45 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ambu A-S Bearer and-or registered B 0,710 DKK je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 1,55 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,512 DKK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,60 Milliarden DKK taxiert.
Redaktion finanzen.at
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