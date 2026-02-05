Ambu A-S Bearer and-or registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ambu A-S Bearer and-or registered B hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,44 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ambu A-S Bearer and-or registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,690 DKK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,56 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,475 DKK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,55 Milliarden DKK ausgegangen.

