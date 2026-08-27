Ambu A-S Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ambu A-S Un hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 255,2 Millionen USD gegenüber 228,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at