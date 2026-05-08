Ambu A-S Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ambu A-S Un präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ambu A-S Un 246,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 219,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at