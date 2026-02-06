Ambu A-S Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ambu A-S Un hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Ambu A-S Un 242,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 216,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at