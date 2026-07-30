Ambuja Cements: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ambuja Cements stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2,32 INR. Im letzten Jahr hatte Ambuja Cements einen Gewinn von 3,20 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,52 Prozent auf 94,74 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at