02.02.2026 06:31:29
Ambuja Cements hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Ambuja Cements hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 996,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
