Ambuja Cements informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ambuja Cements äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,82 INR. Im letzten Jahr hatte Ambuja Cements einen Gewinn von 8,59 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Ambuja Cements 101,81 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at