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06.05.2026 06:31:29
Ambuja Cements legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ambuja Cements hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,41 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,88 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,02 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 108,92 Milliarden INR ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 19,15 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,00 INR je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,03 Prozent auf 404,46 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 336,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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