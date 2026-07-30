Ambuja Cements mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ambuja Cements stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ambuja Cements 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,41 Prozent auf 1,00 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at