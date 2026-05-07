Ambuja Cements öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ambuja Cements veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte Ambuja Cements einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1,19 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,220 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ambuja Cements 4,58 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at