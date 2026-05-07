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07.05.2026 06:31:29
Ambuja Cements: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ambuja Cements hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Ambuja Cements im vergangenen Quartal 1,19 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ambuja Cements 1,13 Milliarden USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,220 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Ambuja Cements im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,58 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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