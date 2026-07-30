Ambuja Cements stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ambuja Cements hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ambuja Cements in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,00 Milliarden USD im Vergleich zu 1,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at