02.02.2026 06:31:29
Ambuja Cements vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ambuja Cements hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Ambuja Cements hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Ambuja Cements im vergangenen Quartal 1,14 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ambuja Cements 996,6 Millionen USD umsetzen können.
