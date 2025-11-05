Ambuja Cements: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ambuja Cements hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ambuja Cements 1,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,30 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 73,78 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at