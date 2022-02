AMC Entertainment: 500 Millionen Dollar sollen her

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Es ist ruhig geworden um die Aktie der Kinokette AMC. Einst der Liebling der Kleinanleger ging es zuletzt beständig bergab mit dem Aktienkurs. In der Spitze notierte das Papier bei rund 60 Dollar , heute fällt die Aktie unter 16 Dollar. Jetzt will AMC Entertainment 500 Millionen Dollar über die Ausgabe einer Anleihe einnehmen, um fällig werdende Schulden und damit verbundene Gebühren zu tilgen.Die Ausgabe dieser vorrangig besicherten Anleihen, die mit einem Zinssatz von 10,5 Prozent verzinst werden, ist der nächste Schritt des CEO Adam Aron zur Verbesserung der finanziellen Lage von AMC. Obwohl sich die Kinokassen im Inland zu erholen beginnen, sind die Ticketverkäufe im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie weiterhin gedämpft. Eine Refinanzierung, die die Fälligkeit von Schulden hinauszögert, kann AMC helfen, Bargeld zu sparen und die Zinsen für andere Anleihen, die früher fällig werden, zu zahlen.Dies passt zu der Darstellung, die Aron den Anlegern im Jahr 2022 vermittelt hat. Anfang des Jahres sagte er, sein Ziel sei es, „einen Teil unserer Schulden zu refinanzieren, um unsere Zinskosten zu senken, die Fälligkeit einiger Schulden um mehrere Jahre zu verschieben und die Auflagen zu lockern“.Nachdem AMC im vergangenen Jahr nur knapp dem Konkurs entgangen war, ritt es auf der Welle der Meme-Aktien und belebte sein Geschäft wieder. Jetzt muss das Unternehmen mit Schulden in Höhe von mehr als fünf Milliarden Dollar fertig werden, die es vor der Pandemie durch die Modernisierung von Kinos und Übernahmen angehäuft hat.