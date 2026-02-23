AMC Entertainment Aktie
WKN DE: 869004 / ISIN: US0016691000
|
23.02.2026 18:04:00
AMC Entertainment Hits 83% Odds to Beat Earnings -- Is the Meme Stock Era Finally Giving Way to Real Returns?
Like sitting through 25 minutes of ads and movie trailers before getting to the featured attraction, investors had to wait to see if AMC Entertainment (NYSE: AMC) could earn rave reviews this earnings season. The country's leading multiplex operator kicked off this week by announcing its fourth-quarter results.As the owner of one of the ugliest stock charts in recent years, you might think the expectations would be low. Shares of AMC have declined sharply for four consecutive years, tumbling 85%, 85%, 35%, and 61% since 2022, respectively. The shares have cascaded 99.8% since their frenzied peak in the summer of 2021.
Analysen zu AMC Entertainment Inc.
