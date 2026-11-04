AMC Entertainment Aktie
WKN DE: 869004 / ISIN: US0016691000
|
04.11.2026 22:42:29
AMC Entertainment Q3 Highlights: Record Revenue and EBITDA, CEO Sees Box Office at 7-Year High
This article AMC Entertainment Q3 Highlights: Record Revenue and EBITDA, CEO Sees Box Office at 7-Year High originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMC Entertainment Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AMC Entertainment Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Box
|38,93
|0,10%