AMC Entertainment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AMC Entertainment hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,470 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,05 Milliarden USD gegenüber 862,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at