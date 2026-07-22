22.07.2026 06:31:29

AMC Entertainment stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AMC Entertainment gab am 20.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat AMC Entertainment 1,60 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,004 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,50 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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