AMC Entertainment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AMC Entertainment hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,58 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,60 Prozent auf 1,30 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte AMC Entertainment 1,35 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at