AMC Networks A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AMC Networks A präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat AMC Networks A im vergangenen Quartal 542,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMC Networks A 555,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at