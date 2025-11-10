AMC Networks A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AMC Networks A hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMC Networks A 0,760 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 599,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 561,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at