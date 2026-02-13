AMC Networks A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AMC Networks A äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,380 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMC Networks A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 594,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 599,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 1,66 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMC Networks A -5,100 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,42 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,31 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at