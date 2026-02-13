|
13.02.2026 06:31:29
AMC Networks A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AMC Networks A äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,380 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMC Networks A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 594,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 599,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 1,66 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMC Networks A -5,100 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,42 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,31 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.