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11.11.2026 06:31:29
AMC Networks A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AMC Networks A veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AMC Networks A ein Ergebnis je Aktie von 1,38 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 566,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 561,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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