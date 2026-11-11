AMC Networks A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AMC Networks A veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AMC Networks A ein Ergebnis je Aktie von 1,38 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 566,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 561,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at