Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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06.05.2026 15:40:03
AMC Reports Q1 Revenue Above Estimates As Domestic Box Office Jumps 22%
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