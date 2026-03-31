Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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31.03.2026 17:09:18
AMC Shares Up Tuesday As Box Office Optimism Meets Investor Frustration
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