Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
|
04.08.2026 14:59:15
AMC Stock Tests $3.00 Resistance: Can Record Box Office Drive a Trend Reversal?
This article AMC Stock Tests $3.00 Resistance: Can Record Box Office Drive a Trend Reversal? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Box
|
17.07.26
|‘The Odyssey’ leads the box office charge for a record 2026 (Financial Times)
|
25.05.26
|Ausblick: Box stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Why DS Smith’s global cardboard box merger fell apart (Financial Times)
|
11.05.26
|Erste Schätzungen: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.03.26
|How insurers’ private credit binge is fuelled by black-box feeder funds (Financial Times)
|
20.03.26
|How insurers’ private credit binge is fuelled by black-box feeder funds (Financial Times)
|
02.03.26
|Ausblick: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.02.26
|New York vs Valve: the loot box ‘gambling’ showdown (Financial Times)
Analysen zu Box
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Box
|27,47
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.