AMCI Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AMCI Acquisition A hat am 17.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMCI Acquisition A -7,030 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 53,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at