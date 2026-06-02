Amco India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amco India hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,840 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 291,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amco India 245,1 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,810 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 4,56 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,18 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Amco India 1,05 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at