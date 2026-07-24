Amco India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amco India hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,30 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,340 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,55 Prozent auf 321,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at