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29.10.2026 06:31:29
Amco India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amco India lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,89 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amco India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 359,1 Millionen INR im Vergleich zu 340,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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