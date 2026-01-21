|
Amcon Distributing Compan gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Amcon Distributing Compan präsentierte am 19.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 USD gegenüber 0,570 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 730,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amcon Distributing Compan einen Umsatz von 711,3 Millionen USD eingefahren.
