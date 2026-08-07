Amcon Distributing Compan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amcon Distributing Compan gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 2,85 USD. Im letzten Jahr hatte Amcon Distributing Compan einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 835,3 Millionen USD – ein Plus von 12,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amcon Distributing Compan 739,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at