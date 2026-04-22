Amcon Distributing Compan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amcon Distributing Compan hat am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,720 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 715,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 619,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at