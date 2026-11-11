Amcon Distributing Compan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amcon Distributing Compan veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 842,3 Millionen USD – ein Plus von 12,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amcon Distributing Compan 746,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,52 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Amcon Distributing Compan ein Gewinn pro Aktie von 0,610 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,12 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at