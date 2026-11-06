Amcor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amcor äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,74 AUD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amcor 0,860 AUD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Amcor mit einem Umsatz von insgesamt 8,68 Milliarden AUD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,78 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at