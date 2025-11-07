Amcor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amcor gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Amcor im vergangenen Quartal 5,75 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amcor 3,35 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at