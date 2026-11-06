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06.11.2026 06:31:28
Amcor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Amcor lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,560 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amcor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,13 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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