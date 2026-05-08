Amcor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amcor hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,91 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 77,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at