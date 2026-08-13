|
13.08.2026 06:31:29
Amcor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Amcor hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 6,40 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amcor 5,08 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,38 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Amcor ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Amcor 23,51 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!