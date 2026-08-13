Amcor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amcor hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6,40 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amcor 5,08 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,38 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Amcor ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Amcor 23,51 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at