Amcor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amcor lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,870 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8,30 Milliarden AUD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,97 Milliarden AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at