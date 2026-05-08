Amcor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amcor hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,51 Milliarden AUD – ein Plus von 60,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amcor 5,31 Milliarden AUD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at