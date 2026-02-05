Amcor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amcor hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amcor 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amcor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,45 Milliarden USD im Vergleich zu 3,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at