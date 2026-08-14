Amcor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Amcor hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 AUD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,150 AUD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,02 Milliarden AUD – ein Plus von 13,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amcor 7,93 Milliarden AUD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,51 AUD beziffert. Im Vorjahr hatte Amcor 2,47 AUD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Amcor im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 49,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,69 Milliarden AUD. Im Vorjahr waren 23,17 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at